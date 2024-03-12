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فن

مسلسل صيد العقارب الحلقة 2.. غادة عبدالرازق تتماثل للشفاء بعد لدغة العقرب

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

تماثلت الفنانة غادة عبدالرازق (الدكتورة عايدة) ضمن أحداث الحلقة الـ 2 من مسلسل صيد العقارب  للشفاء تمامًا بعدما لدغها العقرب الأسود النادر أثناء فحصها له في المعمل بعدما انقذها شقيقها “علي” الذي يلعب دوره الفنان محمود عبدالمغني.

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث الحلقة 2 مسلسل صيد العقارب 

 

وعادت عايدة من جديد إلى معملها الخاص بها الذي تٌخزّن فيه العقارب النادرة التي تستخدمها لاستخلاص السم منها للتجارة فيه من جديد بعد الأزمة الصحية التي تعرّضت لها فيه، وطلبت من مساعدها إحضار العقرب الأسود الذي ظلت ما يقرب من 3 سنوات تبحث عنه في الصحراء بسبب ندرة نوعه، وقررت أن تسميه “العروسة”.

وأخبرها مساعدها رغبته في أن يقتل هذا العقرب لتسببه في أذيّتها، إلا أنها رفضت هذا، قائلًة: “أوعى تقولي أنها هربت منك”، ليرد عليها قائلًا: “هربت دا أنا كنت هولع فيها بس خوفت تزعلي مني، هجيبهالك أمرك يا دكتورة”.

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تفاصيل مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 1

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ملخص أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب

وقرر الثنائي محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، وزوجته الفنانة غادة عبدالرازق ترك المنزل بسبب غضب والدها منها، بسبب عملها في اصطياد العقارب، خاصًة أنه يري أن هذا العمل خاص بالشباب والرجال وليست الفتيات، وهو الأمر الذي أصابها بحزن وغضب شديد.

وتصدر مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق وتجسد شخصية الدكتورة عايدة، المنصة الرقمية    Watch it، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى منه عبر المنصة ذاتها، ومن خلال شاشات التلفزيون حصريًا عبر قناة cbc، خاصًة بعدما لدغ العقرب “عايدة” ضمن أحداث الحلقة الأولى التي أذيعت مساء أمس الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

مسلسلات رمضان2024 ..  أبطال مسلسل صيد العقارب

تلعب الفنانة غادة عبدالرازق بطولة مسلسل صيد العقارب بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

-محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن

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مسلسلات رمضان 2024| صيد العقارب الحلقة 2.. أحمد ماهر يٌعارض تعليم الفتيات في

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