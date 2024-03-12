الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

صيد العقارب الحلقة 2| سيمون تفشل في إقناع أحمد ماجد بالعمل مع والده

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

ظهر الفنان أحمد ماجد، ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب، بشخصية “سامح الغول” وهو نجل الفنان رياض الخولي، والفنانة سيمون، حيث يتحدث مع والدته، حول رفضه العمل مع والده بسبب الطريقة القديمة التي اعتاد العمل بها.

وتحاول سيمون إقناع نجلها بالبقاء رفقة والده حتي يحصل على جميع الأموال والشركات بدلًا من أن يحصل عليها أخوته من والده، ويصر “ماجد” على رفضه العمل مع والده، مبررًا موقفه بأنه يريد أن يكون صاحب تجارة خاصة به.

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مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب

يعرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، بشكل حصري عبر شاشات تلفزيون قناة CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة الـ 2:15 صباحًا، والساعة 2:15 مساءً.

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب

وأبطال مسلسل صيد العقارب كل من الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رياض الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

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