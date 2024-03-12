الثلاثاء 12 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024|

ملخص الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب: سيمون خائنة وغادة تعود للعقرب الأسود

مسلسل صيد العقارب
مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" يمثل عودة قوية للفنانة غادة عبدالرازق، إلى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي القناة التي يعرض عليها المسلسل حصريًا cbc، وهي تجسد شخصية الدكتورة عايدة المحبة لاستخلاص سم العقارب، وتعمل به، حتى تمكنت من بناء البيزنس الخاص بها، بمشاركة عدد من النجوم وهم الفنانة سيمون، والفنان رياض الخولي، وعدد كبير من نجوم الفن.

 

ملخص مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 2

ويأتي ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "صيد العقارب"  بلدغ العقارب، تحديدًا العقرب الأسود النادر الذي ظلت تبحث عنه على مدار الـ3 سنوات بتشجيع من زوجها، وتمكن شقيقها "علي" الذي يلعب دوره الفنان محمود عبدالمغني من إنقاذها في اللحظات الأخيرة، وظل بجانبها حتى تماثلت للشفاء تمامًا.

 

أحداث مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 2

وتتصاعد أحداث مسلسل " صيد العقارب" لتحدث مشادة بين غادة عبدالرازق، ووالدها الفنان أحمد ماهر، وذلك بسبب رفضه لعملها طبقًا للعادات والتقاليد، إلا أنها تمردّت على هذا بتشجيع من زوجها، وهو الأمر الذي رفضه والدها، طبقًا لعادات وتقاليد الصعيد، الذي تعود أصولهم إليها.

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تصاعد أحداث مسلسل "صيد العقارب"

وتتصاعد الأحداث الحلقة الثانية حتى إنه يظهر محمود عبدالمغني وهو يخون زوجته على الرغم من حديثه لها بالحب الشديد لها ولأولادها وتقديسه للعائلة، وحديثهما بأن الدكتورة عايدة محرومة من الإنجاب، وهو الأمر الذي يجعلها غير كاملة في نظر العائلة الصعيدية.

وتنتهي الحلقة الثانية من مسلسل "صيد العقارب" بخيانة سيمون لزوجها الفنان رياض الخولي وهو الأمر الذي يثير الجدل.

مسلسل "صيد العقارب"
مسلسل "صيد العقارب"
مسلسل "صيد العقارب"
مسلسل "صيد العقارب"
مسلسل "صيد العقارب"
مسلسل "صيد العقارب"
مسلسل "صيد العقارب"
مسلسل "صيد العقارب"

أبطال مسلسل "صيد العقارب"

وأبطال مسلسل  "صيد العقارب" كل من الفنانة غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رياض الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

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