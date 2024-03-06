الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

"سائق ميكروباص وصياد وتاجرة عقارب".. مهن النجوم في دراما 2024

أحمد العوضي
أحمد العوضي

يخوض عدد كبير من نجوم الفن السباق الرمضاني 2024، بالكثير من الأعمال المتنوعة ما بين الشعبي والكوميدي والاجتماعي، والذي سيظهر فيه النجوم بشكل مختلف تمامًا عن سابق أعمالهم، خاصًة في المهن التي سيمتهونها في المسلسلات التي ستعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تستعرض الأعمال الفنية هذا العام الكثير من المهن المتنوعة والمختلفة التي سيعمل فيها نجوم الفن في دراما رمضان 2024، والتي ستتنوع ما بين سائق ميكروباص وصياد، وفي تجارة الخشب، وغيرها من المهن التي يرصدها "الدستور" في التقرير التالي.

 

مسلسل صيد العقارب

تتاجر الفنانة غادة عبد الرازق، بسم العقارب ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه في دراما رمضان 2024، وتخوض هي بطولته، رفقة الفنان رياض الخولي وسيمون وكثير من نجوم الفن.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل صيد العقارب

تفاصيل ظهور الفنانة سيمون في مسلسل صيد العقارب رمضان 2024

مسلسل محارب

يجسد الفنان حسن الرداد، سائق ميكروباص ضمن أحداث مسلسل "محارب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بمشاركة نخبة من النجوم وهم: " أحمد زاهر ماجد المصري ناهد السباعي نرمين الفقي منة فضالي تامر عبد المنعم ملك أحمد زاهر سلوى عثمان عابد عناني نور محمود أحمد عنان كريم العمري سماء ابراهيم عفاف شعيب غفران محمد محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين حسن عيد ومسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج أحمد السبكي، ومن وإخراج شيرين عادل".

تفاصيل دور نرمين الفقى فى مسلسل "محارب" مع حسن الرداد

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل محارب للرداد

مسلسل جودر

يمتهن الفنان ياسر جلال، مهنة صياد ضمن أحداث مسلسل "جودر"، والذي سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، حسبما أعلنت عن ذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو ينتمي إلى مسلسلات الشركة التي تعرض على 15 حلقة  فقط.

كيف يظهر الفنان أحمد بدير في مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال؟

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إذاعة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة

مسلسل حق عرب

يعمل الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي في تجارة الخشب مع الفنان رياض الخولي ضمن أحداث مسلسل "حق عرب"، كما أنه له علاقة بالبشعة ويستخدمها لكشف الحقيقة، والذي سيعرض عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصريًا.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي"

مسلسلات رمضان 2024| لقطات حصرية من كواليس مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضى

مسلسل بيت الرفاعي

يظهر الفنان أمير كرارة بشخصية طبيب ومتخصص في جراحة العظام خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي، بمشاركة كلٍ من أحمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، صبري عبدالمنعم، إيناس كامل، صفاء الطوخي، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، تامر نبيل، أحمد عبدالله، قصة بيتر ميمي، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد وهند عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على موعد مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل المعلم  

يظهر الفنان مصطفى شعبان بشخصية معلم بسوق السمك، ويشاركه بطولته هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

كيف تفاعل الجمهور مع دعاية مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان؟

سهر الصايغ تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "المعلم"

يقدم البطل الشعبي.. ما هو الجديد في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

مسلسل بابا جه

يعمل الفنان أكرم حسني مدير فندق، ضمن أحداث مسلسل "بابا جه"، ويشاركه البطولة نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر. 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بابا جه

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بابا جه

مسلسل مليحة

يظهر دياب بشخصية ضابط واسمه أدهم، ويشاركه بطولة العمل كل من ميرفت أمين، أشرف زكي، أمير المصري، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة حب تجمع دياب وسيرين خاس في مليحة

مسلسلات رمضان 2024.. الأبطال وقصة مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين

مسلسل محارب مسلسل صيد العقارب مسلسل جودر مسلسل حق عرب مسلسل بيت الرفاعي مسلسل المعلم مسلسل بابا جه مسلسل مليحة مهن النجوم في دراما 2024 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دراما رمضان 2024

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