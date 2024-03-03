الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

تصدر مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني، محركات البحث على موقع "جوجل" والذي من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024، عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

برومو مسلسل بابا جه

ولاقى البرومو الذي أعلنت عنه الشركة تفاعلًا ضخمًا من قبل الجماهير، بسبب الشخصية الكوميدية التي يقدمها أكرم حسني فيه إذ ينتمي المسلسل لفئة مسلسلات الـ 15 حلقة.

من المقرر عرض أولى حلقات مسلسل بابا جه يوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

مسلسلات رمضان 2024.. بابا جه لـ أكرم حسني

موعد وقنوات عرض مسلسل بابا جه 

على منصتين يمكن للجماهير مشاهدة مسلسل بابا جه، الأولى عبر منصة Watch it الرقمية، خلال شهر رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للمسلسل، وعلقت قائلة: "ظهور خاص لبابا جه في شهر رمضان".

كما يعرض مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني الذي عبر قناةDMC، ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل، إذ أن البرومو الخاص بالمسلسل لاقى تفاعلًا كبيرًَا من الجماهير منذ بثه قبل شهر رمضان المقبل وحتى الآن.

قصة مسلسل بابا جه

يجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور أبنتهما، وتتصاعد الأحداث بشكل درامي وكوميدي خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان 2024.. بابا جه لـ أكرم حسني

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال وضيوف شرف مسلسل "بابا جه"

أبطال مسلسل بابا جه

ويشارك في البطولة مع النجم أكرم حسني النجوم:

  • نسرين أمين.
  • سما إبراهيم.
  • محمود البزاوي.
  • فريال يوسف.
  • محمد أوتاكا.
  • عمرو وهبة.
  • ياسر الطوبجي.
  • الطفلة لافينا نادر.
  • الطفل سليم محمود.
  • الطفلة حور أحمد.
  • الطفلة جويا أحمد.
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