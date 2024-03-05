الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. الأبطال وقصة مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة الفنان محمد دياب والفنانة ميرفت أمين من الأعمال المنظرة بقوة خلال الماراثون الرمضانى 2024، ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

المسلسل مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويعرض في رمضان على قناتي الحياة وON وCB.

يقوم ببطولة مسلسل مليحة كل من: محمد دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل  ورحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

قصة وأحداث مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد أول حلقة من مسلسل مليحة وقنوات العرض

موعد عرض مسلسل مليحة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثاني من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، وأطلقت قناة on البوستر الخاص لمسلسل "مليحة" وتدور أحداث العمل حول القضية الفلسطينية.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 2024، يوم الأحد المقبل، 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس، يتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2024 من خلال بيان رسمي.

ومن المتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان، يوم الاثنين 11/3/2024، وينتهي الثلاثاء 9/4/2024، أي أن شهر رمضان يكمل عدته هذا العام 30 يومًا.

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