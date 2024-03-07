"مكسرات لميس" برنامج ثقافى تٌقدمه "لميس جابر" على الراديو 9090

يطل راديو 9090 على مستمعيه في رمضان 2024 بشكل جديد وحملة دعائية ضخمة تغزو شوارع القاهرة، تعكس تنوع محتواه الثري وخريطته البرامجية المميزة التي تلبي جميع الأذواق.

"مكسرات لميس" مع الدكتورة لميس جابر، في تمام الساعة 1 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 صباحًا، وهو برنامج ثقافي، وقالت عنه سابقًا هناك العديد من الكلمات التى يرددها الأطفال أو ينطق بها الأباء لأبنائهم الصغار، جميعها لها أصول مصرية قديمة، فعلى سبيل المثال كلمة "إمبو" والتي يستخدمها الطفل للتعبير عن عطشه، هي كلمة مصرية قديمة تنقسم فى الأصل إلى كلمتين هما "إب" وتعني عطشان و"مو" وتعني مياه أي "أريد مياه".

راديو 9090

ويحرص راديو 9090 دائمًا على تقديم محتوى إبداعي يثري الساحة الإذاعية ويسعد المستمعين خلال الشهر الكريم، ويواصل هذا العام مسيرته بتقديم باقة متنوعة من البرامج الدينية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى المسلسلات الإذاعية المميزة والحصرية.