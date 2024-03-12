مسلسلات رمضان 2024| صيد العقارب الحلقة 2: غادة عبدالرازق تكشف عن سر خطير

مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 شهد العديد من الأحداث الدرامية والرومانسية، حيث التقت غادة عبدالرازق "عايدة" مع ابنة شقيقتها لتبارك لها خطبتها من وتسلمها هديتها بعيدا عن والدتها، وأهدتها سلسلة قيمة حازت على إعجاب بنت شقيقتها.

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

وقالت غادة عبدالرازق لابن شقيقتها، إن والدتها قد أهدتها تلك السلسلة حينما كان عمرها 10 سنوات وأصوتها لترتديها يوم فرحها، ثم تعطيها لابنتها لترتديها يوم فرحها، ونظرت لابنة شقيقتها وهي تقوم بتلبيها السلسلة، وقالت لها وانتي بنتي.

وتساءلت ابنة شقيقة غادة عبدالرازق لها: لماذا لم تعطي جدتي السلسلة لأمي، فقالت لها لا تخبري أمك بهذه القصة مطلقا هذه سر بيني وبينك، وهذه السلسلة من حقك، لترتديها وكلما تشاهدي تلك السلسة تتذكريني، وطلبت منها أن تظل سند لخطيبها أدهم طيلة الوقت وتتزوج منه وتعيش حياة سعيدة.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.