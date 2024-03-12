صيد العقارب الحلقة 2.. بماذا أوصى رياض الخولي ابنه قبل وفاته؟

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 مقابلة بين الفنان أحمد ماهر وشقيقه رياض الخولي، وبدأ الخولي كلامه مع أحمد ماهر قائلاً: "العيال كبرونا يا أبوعلي"، فرد أحمد مهار عليه أن كبرت وأصبحت شيخا، ووجه كلامه لرياض الخولي أنت بتكابر ورد عليه رياض الخولي عليه أنت كبرت لأنك لم تتزوج عقب وفاة زوجته لو كنت تزوجت لكنت أصبحت شباب، فرد أحمد ماهر الدنيا دي يحبها الي مثلك، فأنا أريد أخرتي فقط.

مسلسلات رمضان 2024 .. أحداث صيد العقارب الحلقة 2

وتغير مجري الكلام بينهما وفجأة سأل رياض الخولي أحمد ماهر قائلاً إن وصلت لي أخبار أنك تعاقدت مع شركة أخرى لتوريدات قرية الساحل الشمال، فرد عليه أحمد ماهر الكلام ده كاذب تمام ومستحيل يحدث، فقال أحمد ماهر لرياض الخولي، منذ عدة أيام وقلبي مقبوض وأشاهد توحيدة في المنام، ويبدو أن الأجل قد اقترب، ونظر إلى رياض الخولي قائلاً: أنا أوصيك على ابني علي، ورد رياض الخولي، أنت بتقول أيه إحنا هنموت مه بعض.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة2

مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسل صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.