مسلسلات رمضان 2024.. ردود فعل واسعة بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب

توالت ردود الفعل لليوم الثاني على التوالي بعد إذاعة الحلقة الثانية من مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبدالرازق.

احداث مسلسل صيد العقارب

وتركزت التعليقات بعد احداث مسلسل صيد العقارب، حول الإشادة بأداء "عايدة" والتي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، والتي نجت من الموت في الحلقة الثانية بعد تعرضها للدغ من قبل عقرب سام.

كما أثنى رواد مواقع التواصل على الحبكة الدرامية للمسلسل وسرعة الأحداث دون ملل أو رتابة.

فيما أشاد البعض الآخر بتتر المسلسل والذي جاء بصوت الفنانة نوال الكويتية.

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

وتتصاعد الأحداث الحلقة الثانية بعد ظهور محمود عبدالمغني وهو يخون زوجته على الرغم من حديثه لها بالحب الشديد لها ولأولادها وتقديسه للعائلة، وحديثهما بأن الدكتورة عايدة محرومة من الإنجاب، وهو الأمر الذي يجعلها غير كاملة في نظر العائلة الصعيدية.

وتنتهي الحلقة الثانية من مسلسل "صيد العقارب" بخيانة سيمون لزوجها الفنان رياض الخولي وهو الأمر الذي يثير الجدل.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.