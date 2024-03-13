حوار غادة عبدالرازق وابنة أختها من أحداث مسلسل صيد العقارب (إنفوجراف)

غادة عبدالرازق تهدي أبنة أختها سلسلة والدتها

بنت أختها: الله إيه السلسلة الحلوة دي؟

غادة عبدالرازق متأثرة: دي سلسلة هدية من أمي كنت هديها لبنتي يوم فرحها. أنا مبخلفش بس انتي بنتي بجد.

بنت أختها: إنتي عارفة إني بحبك بجد؟

غادة عبدالرازق: يعني أكتر من عريسك؟

بنت أختها تضحك: كل واحد ليه مكانة يعني

غادة عبدالرازق في تأثر: بتمنى ليكي السعادة والحب

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

مسلسل صيد العقارب عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.