ملخص أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2 وكواليس إنقاذ عايدة من لدغة العقرب

تصدرت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورًا بموقع التغريدات "إكس"، بسبب تصاعد الأحداث بها، وبحث عدد كبير من الجمهور عن ملخص الحلقة الثانية من "صيد العقارب"، وترصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

بدأت الحلقة الـ 2 من مسلسل صيد العقارب، بمحاولة علي الذي يلعب دوره الفنان محمود عبد المغني، إنقاذ عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق ضمن أحداث المسلسل، بعدما لدغها العقرب الأسود، وهو الأمر الذي أثار غضب والدها الفنان أحمد ماهر، وطلب منها مرة اخرى أن تترك هذا العمل لأنه خاص بالرجال وليست المرأة.

أظهرت الحلقة الثانية من مسلسل "صيد العقارب"، تمرد عايدة على عادات وتقاليد واالدها الصعيدي، والذي لا زال متمكسًا بها، وهو الأمر الذي يغضبها منه بشكل مستمر خاصًة بعدما أبعدها عن تجارته، وجعل زمام الأمر في يد شقيقها علي.



وتصاعدت الأحداث الخاصة بالحلقة الثانية من مسلسل "صيد العقارب"، لتظهر في نهاية الحلقة خيانة سماسم، التي تلعب دورها سيمون لزوجها إسماعيل الغول، والذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي مع شاب صغير.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 3

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الثالثة لمسلسل غادة عبد الرازق، صيد العقارب حصريًا عبر شاشات تلفزيون قناة CBC، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة في تمام الساعة الـ 2:15 صباحًا، والساعة 2:15 مساءً.

مواعيد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل صيد العقارب عبر قناة CBC، CBC دراما بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب حوّل عايدة التي تحاوّل الانتقام لشقيقها بعدما قتل على يد عائلة زوجها وهو الأمر الذي جعلها تضحي بكل شئ من أجل الانتقام.

أبطال مسلسل صيد العقارب

غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 2