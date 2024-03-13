"صيد العقارب" الحلقة الثانية.. هل عقارب غادة عبدالرازق حقيقية فى المسلسل؟

عرض مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الطريقة الصحيحة لالتقاط العقارب من خلال مشاهد الفنانة غادة عبدالرازق التي تعاملت معها في المسلسل، وأرادت أن تقدم عملًا يحترم المشاهد خلال عرض لقطات حقيقية وحية وليست مفبركة.

طريقة غادة عبد الرازق في مسك العقرب بمسلسل صيد العقارب

وخلال مشاهد أمس في الحلقة الأولى من صيد العقارب ومشاهد اليوم في الحلقة الثانية من العمل الرمضاني، لاحظنا إمساك غادة عبدالرازق للعقرب من ذيله، وفي الحلقة التي تسبق الحلقة الموصولة بـ"ذنب العقرب" وهو الشوكة التي تلدغ بها، حيث تؤثر هذه الطريقة على العقرب وتشل حركته وتجعله غير قادر على لدغ أي شخص.

موعد عرض صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في تمام الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

"صيد العقارب" الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

والمسلسل عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.