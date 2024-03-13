الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 3.. الكبير يحاول التراجع عن طلب نفادى بالزواج

الكبير أوى
الكبير أوى

نجح الفنان أحمد مكي في جذب انتباه المشاهدين من خلال حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 3، والذي انطلق عرضه  أمس الأول ضمن مسلسلات موسم رمضان 2024.

ويتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل حلقات مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3، التي عرضت منذ قليل عبر شبكة قنوات ON. 

ويتابع ملايين المشاهدين حلقات ومغامرات الكبير ومربوحة وجوني والعترة، التي يتم عرضها بشكل حصري حلال شهر رمضان. 

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 3

شهدت الحلقة 3 مسلسل الكبير أوي 8 محاولة الكبير التراجع عن تنفيذ طلب مربوحة بالذهاب معه لطلب يد الفنانة أمينة خليل واجتمع الكبير مع شاكر مساعد الشمامة لبحث الأمر قبل الرد على نفادي أو اتخاذ أي خطوة في مساعدته للزواج من أمينة خليل. 

فيوضح له شاكر مساعد الشمامة أنه لا يستطيع التراجع عن طلب نفادي لأنه قام بتسجيل وإرساله إلى الشمامة. 

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 4 مساء غد الخميس على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 ضمن منافسات موسم مسلسلات رمضان 2024. 

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 

تقوم قصة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على الاسكتشات الكوميدية التي تقدم عددًا من الرسائل والنصائح في إطار كوميدي بحت. 

ويقدم الكبير بعض الحكايات عن عقلة الإصبع وبونوكيو والشمامة وعدد من الخرافات والبرامج التي ينجذب لها الجمهور.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن 

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من يعرض خلال موسم دراما رمضان 2024 بشكل حصري على شبكة قنوات ON  حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة.


يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم، هم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. 

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير أوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي.

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