الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مسار إجباري الحلقة 3.. أحمد داش وعصام عمر يكتشفان ديون على أبيهما الراحل

مسار إجباري
مسار إجباري

يكتشف كلا من حسن وحسين الذين يقوم بتجسيد دورهما كلا من الفنانين الشابين أحمد داش والفنان عصام عمر خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري التي عرضت اليوم أن والدهما عليه الكثير من الديون والتي يطالبهما أصحابها بردها.

إذ فور أن علم صاحب المنزل الذي يسكن فيه ابنه أحمد داش أن والده "محمود البزاوي" قد توفى ذهب لمطالبته برد قيمة إيجار 6 أشهر كانوا متأخرين على الوالد قبل رحيله.

كذلك طالب أحد الأشخاص الفنان عصام عمر بدفع قيمة ثلاث "شيكات" على أبيه "محمود البزاوي".

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قصة مسلسل مسار إجباري 

وتتمثل قصة مسلسل مسار إجباري حول شابين هما "حسين" و"حسن" الذين يكتشفون صدفة أنهما أخوة، ولكنهما غير أشقاء، ويجسد دور والدهما الفنان محمود البزاوي الذي يخبرهما بحقيقة الأمر قبل وفاته.

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وتظهر الحلقات مفاجئة كلا من الآخرين بحقيقة أخوتهم وكرههما في البداية لذلك الأمر، إلا أن والدهما يخبرهما بسر خطير يجعلهما مضطرين بعد وفاته إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري" ثم تتحول العلاقة بينهم تدريجيًا وتصبح علاقة أخوة حقيقية تتميز بمشاعر الأخوة ومتانة علاقتها.

أبطال مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري من بطولة عدد من النجوم على رأسهم النجوم الشباب أحمد داش،  وعصام عمر، وكذلك عدد من أبرز النجوم من بينهم صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري 

ويعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء ويعاد في الساعة 9 صباحًا.

كما يعرض المسلسل على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويعاد الساعة 6:45 مساء.

كذلك يعرض أيضًا على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

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