الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل نورة الحلقة 3| والدة نورة تواسيها بعد خسارة بطولة الكونج فو

بدأ  المسلسل الكرتوني نورة الحلقة 3 بمشهد لـ"نورة" تلعب إحدي مباريات رياضتها المفضلة الكونغ فو، ولكنها تخسر المباراة.

مسلسل نورة الحلقة 3

وتتأثر نفسية “نورة” بالهزيمة فتبدأ والدتها في مواساتها وتشجيعها لتجاوز لك المحنة، خاصة وأنها المرة الأولى التي تتعرض فيها للهزيمة.

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موعد عرض مسلسل نورة الكرتوني الحلقة الثالثة والقنوات الناقلة

 احداث مسلسل نورة الحلقة 3

ويعرض المسلسل الكرتوني  نورة على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 4

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

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سماح أبوبكر عزت تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حلقات مسلسل "نورة"

مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل ينورة الحلقة الرابعة

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة انه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال، يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

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