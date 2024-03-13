الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

إشادة من الجماهير.. الكوميديا تليق بالنجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

لقى مسلسل صدفة إشادات واسعة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا عقب طرح أول حلقتين من المسلسل بطولة النجمة ريهام حجاج.

ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديد ومميز وهو مسلسل صدفة، الذي اكتشف موهبتها الكوميديه والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي أعتاد الجماهير عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهو يقدم شخصية جديدة لـ ريهام حجاج والتي تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها.

إشادة من الجماهير.. الكوميديا تليق بالنجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة 

أما عن آخر أحداث مسلسل صدفة الت يتم عرضها أمس الثلاثاء، تتورط ميس صدفة في عملية تسليم مخدرات، وذلك بعد محاوله إقناع فرح (نور إيهاب) بالتوقف عن تعاطي المخدرات لكن فرح تقنع صدفة بأنها أوقفت المخدرات وتطلب منها أن تستلم هي المخدرات عنها لأنها تقلل الجرعة تدريجيًا، ويتم القبض على صدفة أثناء استلام المخدرات من سائق التوك توك.

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موعد عرض مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" الحلقة 3 والقنوات الناقلة

إشادة من الجماهير الكوميديا تليق بالنجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة 

إشادة من الجماهير الكوميديا تليق بالنجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة 
إشادة من الجماهير الكوميديا تليق بالنجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة 
إشادة من الجماهير الكوميديا تليق بالنجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة 

قنوات عرض مسلسل صدفة

والجدير بالذكر، يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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