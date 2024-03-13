الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العم سام رمز أمريكا.. قصة أشهر جزار في العالم

العم سام
العم سام

في مثل هذا اليوم 13 مارس 1852، تم اكتشاف أول صورة لـ العم سام وبعدها أصبح استخدام اسمه وصورته رمزا لأمريكا.

واشتهرت الصورة الأكثر شعبية للعم سام في الحرب العالمية الأولى، والتي رسمها جيمس مونتجمري فلاج، ويظهر العم سام بشكل الصارم وهو يشير بإصبع السبابة إلى الخارج والكلمات: "أريدك للجيش الأمريكي". 

يظهر هذا التصوير رجلًا أبيض أكبر سنًا وله لحية بيضاء صغيرة يرتدي قبعة علوية مستوحاة من العلم الأمريكي، وربطة عنق حمراء.

في 13 مارس العم سام رمز أمريكا.. قصة أشهر جزار في العالم 

القصة الكاملة لـ العم سام

أصل مصطلح العم سام، على الرغم من الخلاف عليه، عادة ما يرتبط برجل أعمال من تروي، نيويورك، صامويل ويلسون، المعروف باسم "العم سام" ويلسون. 

وكانت براميل اللحم البقري التي زود بها الجيش خلال حرب عام 1812 تحمل ختم "الولايات المتحدة"، ليكون العم سام، مورد اللحوم للجيش الأمريكي وكان يميز البراميل التي تحمل شحناته من اللحوم بالحرفين الدالين على الولايات المتحدة "US"، لذا أطلق عليه الجنود “Uncle Sam”، أي العم سام.

تفاصيل عن العم سام رمز أمريكا

1 - العم سام هو تجسيد للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، ويعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر.

2 - يتم تصويره عادةً على أنه رجل كبير السن يرتدي قبعة علوية متلألئة بالنجوم وربطة عنق حمراء.

3 - غالبًا ما يستخدم العم سام بالعامية في مصلحة الضرائب الأمريكية، التي تفرض ضرائب الدخل على المواطنين والشركات الأمريكية.

4 - أحد أبرز تمثيلات العم سام في الثقافة الشعبية هو الملصق الذي يظهر فيه وهو يشير إلى المشاهد بعبارة "أريدك"، المستخدمة في مبادرات التجنيد العسكرية الأمريكية.

5 - يمثل العم سام حكومة الولايات المتحدة بينما تمثل ليدي ليبرتي وكولومبيا الولايات المتحدة كأمة.

في 13 مارس العم سام رمز أمريكا.. قصة أشهر جزار في العالم 

يتتبع أصل الكلمة الشائع "العم سام" لأول مرة في التاريخ العسكري الأمريكي المبكر، عندما أشار إلى “الجزار” صموئيل ويلسون، وخدم كضابط خلال الحرب الثورية الأمريكية، حيث كان يشتري إمدادات اللحوم للجيش.

العم سام قصة العم سام أول صورة لـ العم سام العم سام الصارم رسمه جيمس مونتجمري فلاج

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