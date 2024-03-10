تابع مسلسلات رمضان 2024.. موعد الكبير اوي 8 بطولة أحمد مكي

موعد مسلسل الكبير اوي الجزء 8 بطولة النجم أحمد مكي، من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024

يستعد عشاق الكوميديا عرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي ويعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، للفنان أحمد مكي وعدد من نجوم الكوميديا، خاصة أن المسلسل على مدار أجزائه السابقة حقق نجاحًا كبيرًا.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

من المقرر عرض أول حلقات مسلسل الكبير أوي 8 في أول يوم رمضان سنة 2024 يوم الإثنين، 11 مارس 2024، في إحدى قنوات المتحدة.



قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

وتنقل قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.



قصة مسلسل الكبير اوي 8

وينقسم الجزء الثامن إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



أبطال مسلسل الكبير اوي 8

الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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