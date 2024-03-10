الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني 2024

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يشارك الفخراني في موسم رمضان 2024 بمسلسل "عتبات البهجة" بعد غيابه عن دراما رمضان لمدة عامين، والذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة، والذي يشاركه عدد كبير من النجوم الشباب.

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، الذي يقوم بتقديم بدور انفلونسر على يوتيوب وله متابعين، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة.

txt

هنا مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

قصة مسلسل عتبات البهجة

وقصة مسلسل عتبات البهجة تدور حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني 

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان المقبل 2024 عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل «عتبات البهجة» بطولة يحيى الفخرانى، صلاح عبدالله، جومانا مراد عنبة،صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق،، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور.

والجدير بالذكر، عتبات البهجة من تأليف: مدحت العدل، إخراج: مجدي أبو عميرة، وإنتاج: شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

 اقرأ أيضا 

موعد رؤية هلال رمضان 2024.. ضوابط صلاة التراويح في المساجد

مسلسل عتبات البهجة 2024 مسلسلات رمضان 2024 مسلسل عتبات البهجة جميع مسلسلات رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات عتبات البهجة مسلسلات رمضان المصرية 2024 مسلسلات رمضان 2024 المصرية مسلسلات رمضان 2024 مصر مسلسلات مصرية رمضان 2024

مواد متعلقة

أفكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل طاجن التورلي

إجازات شهر رمضان 2024 وموعد انتهاء الشهر الكريم

توقعات حالة الطقس اليوم وأول يوم رمضان 2024 في محافظات مصر

أخبار فاتتك|حقيقة انتحار دانى ألفيش فى السجن.. وحبس مروج الشائعات حول طالبة العريش

هنا مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

هؤلاء يلعبون أدوار مساعدي حسن الصباح في الحشاشين

بعد تصدره تريند المسلسلات.. قصة وأبطال مسلسل صيد العقارب

الآن مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مليحة والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

تعرف على الفوائد الصحية لتناول التمر فى رمضان

10 مراصد فلكية بالسعودية تبدأ فى رصد هلال رمضان 2024 (فيديو)

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

إبراهيم حسن: محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

كواليس استئناف المفاوضات فى مصر.. موقف نتنياهو يعوق تقدم مباحثات هدنة غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى