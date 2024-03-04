هشام إسماعيل يكشف عن دوره في مسلسل "عتبات البهجة"

كشف الفنان هشام إسماعيل، عن دوره في المسلسل الدرامي الرمضاني " عتبات البهجة".

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وقال الفنان هشام إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، إن بطل العمل الفنان الكبير يحيى الفخراني، والمسلسل عبارة عن ١٥ حلقة فقط.

وتابع:" يحيى الفخراني هو دكتور المهنة، قدم لنا الكثير من المساعدات، ومن رموز الفن مثل الفنان عادل إمام، محمود عبد العزيز، فهم مثلنا الأعلى".

عتبات البهجة



واستطرد: "أنا سعيد بالمشاركة مع الفنان يحيى الفخراني بصورة كبيرة، وبهذا المسلسل تحقق حلمي الذي كنت أحلم به منذ الصغر".