الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هشام إسماعيل يكشف عن دوره في مسلسل "عتبات البهجة"

هشام إسماعيل
هشام إسماعيل

كشف الفنان هشام إسماعيل، عن دوره في المسلسل الدرامي الرمضاني " عتبات البهجة".

مسلسلات رمضان 2024 

وقال الفنان هشام إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، إن بطل العمل الفنان الكبير يحيى الفخراني، والمسلسل عبارة عن ١٥ حلقة فقط.

وتابع:" يحيى الفخراني هو دكتور المهنة، قدم لنا الكثير من المساعدات، ومن رموز الفن مثل الفنان عادل إمام، محمود عبد العزيز، فهم مثلنا الأعلى".

عتبات البهجة


واستطرد: "أنا سعيد بالمشاركة مع الفنان يحيى الفخراني بصورة كبيرة، وبهذا المسلسل تحقق حلمي الذي كنت أحلم به منذ الصغر".

هشام اسماعيل عتبات البهجة دي ام سي السفيرة عزيزة

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