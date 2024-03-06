جميع مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC.. تعرف على موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

لا تفصلنا سوى أيام قليلة على عرض مسلسل “عتبات البهجة” للنجم يحيي الفخراني، والمقرر عرضه في موسم رمضان القادم 2024، الذي يحل بعد بضع أيام، ويتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل عتبات ال بهجة.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

ومن المقرر أن يعرض مسلسل “عتبات البهجة” في شهر رمضان المقبل 2024، وذلك من اليوم الأول في الشهر الكريم، على قناة DMC ومنصة “watch it” الرقمية.

قصة مسلسل عتبات البهجة

أما قصة المسلسل فهي تتمحور حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيي الفخراني، والذي يظهر من خلال المسلسل على المعاش، وقد توفيت عنه زوجته وترك للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع ابتعاد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

ويحدث للفخراني "بهجت" مفاجأة وهي أن تتوطد علاقته مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يلجأ إلى أن يقدم محتوى ترفيهي هادف على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة إيجابية كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية.

ويصبح الأنصاري خلال أحداث المسلسل إنفلونسر ويقدم لهم محتوى يتضمن رسالة هادفة، وهى "أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح".

أبطال مسلسل عتبات البهجة

أما عن بطولة مسلسل عتبات البهجة فيشاركها مع النجم يحيي الفخراني كل من النجوم جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من سيناريو وحوار ومعالجة درامية الدكتور مدحت العدل، ومن إخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان المقبل 2024 عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.