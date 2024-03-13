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منوعات

موعد عرض مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" الحلقة 3 والقنوات الناقلة

مسلسل صدفة بطولة
مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

يبحث متابعو النجمة ريهام حجاج عن موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 3، خاصة بعد أن حقق العمل نجاحًا كبيرًا مع بدء الموسم الرمضاني 2024.

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مسلسل صدفة حلقة 2.. القبض على ريهام حجاج بسبب سائق "توك توك"

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل ريهام حجاج الحلقة 3

ظهرت النجمة ريهام حجاج في مسلسل صدفة، بلون وشكل مختلف عن باقي الأعمال التي اعتاد عليها الجماهير، حيث كان ظهورها كوميديا ومميزا في شهر رمضان الكريم، ما جعل عشاق الدراما الرمضانية متحمسون لمشاهدة أحداث المسلسل.

ويعرض مسلسل صدفة للنجم ريهام حجاج الحلقة 3 على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل صدفة الحلقة 2

شهدت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 2 محاولة صدفة (ريهام حجاج) إقناع فرح (نور إيهاب) بالتوقف عن تعاطي المخدرات، لكن فرح تقنع صدفة بأنها أوقفت المخدرات وتطلب منها أن تستلم هي المخدرات عنها لأنها تقلل الجرعة تدريجيًا، ويتم القبض على صدفة أثناء استلام المخدرات من سائق التوك توك.

مسلسل صدفة حلقة 2.. القبض على ريهام حجاج بسبب سائق "توك توك"

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة الثالثة

وينتظر المشاهدون موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة الثالثة ويعرض على قنوات dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT الإلكترونية. 


قصة مسلسل صدفة

صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وبطولة: ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطي، عمرو صحصاح، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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