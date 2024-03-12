الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل صدفة يتصدر محرك البحث "جوجل" بعد عرض حلقتين

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

تصدر مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج محركات البحث “جوجل” وذلك بعد عرض الحلقة الأولى والثانية منه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولاقى تفاعلاً كبيرًا من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حيث تظهر فيه “ريهام” بشكل جديد وهو الكوميديا.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع “فيسبوك” مع أحداث الحلقة الأولى والثانية، حيث كتبت هاجر لبيب من مستخدمي منصات التواصل قائلًة: “احلى مسلسل”، وعلّقت ندي هشام من روّاد “فيسبوك” قائلًة":“شكل ريهام حجاج عامله دور جديد عليها”، وكتب هاني حسني، من مستخدمي السوشيال ميديا، قائلًا: “باين عليه هيبقى مسلسل لذيذ”.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، عدة أحداث متتالية حيث تفاجأت صدفة "ريهام حجاج" بعد عودتها من يوم عمل طويل للمنزل أنها ضيعت حقيبتها، قبل أن يحضر طارق "عصام السقا" الحقيبة لمنزلها.

 

قصة مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج 

وتأتي قصة مسلسل صدفة عبارة عن مجموعة من المراهقين والصغار داخل مدرسة دولية يُثيرون الكثير من الأزمات وتواجههم تحديات تقلب حياة الجميع رأسا على عقب، حتى تقرر مدرسة مادة التاريخ التدخل بطريقتها العفوية لحل مشكلاتهم.

وتأتي قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تجسد شخصية فتاة من طبقة شعبية تدرّس مادة التاريخ داخل إحدى المدارس، ويضعها القدر أمام أحد كبار رجال الأعمال ويدعى فؤاد مهران ويجسد دوره خالد الصاوي.

قنوات عرض مسلسل صدفة 

“صدفة” يعرض على شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it الإلكترونية، المسلسل من تأليف أيمن سلامة، إخراج المخرج الكبير سامح عبدالعزيز، بطولة الفنانة  ريهام حجاج، خالد الصاوي، سلوى خطاب، رشدي الشامي، عصام السقا، رحاب الجمل، نور إيهاب، سليم الترك ونجبه من نجوم الفن في مصر والوطن العربي ومجموعة مميزة من الوجوه الجديدة.

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