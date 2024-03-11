الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رنجة وبصل.. مخرج مسلسل صدفة ينشر صورا من الكواليس قبل عرضه

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

بدأ فريق عمل مسلسل صدفة الترويج للمسلسل قبل عرضه اليوم في أول أيام رمضان علي شاشات المتحدة، ومسلسل صدفة هو بطولة الفنانة ريهام حجاج ويعرض في دراما رمضان ٢٠٢٤ ويحكي عن قصة معلمة تاريخ في مدرسة دولية ولها قصص كثيرة مع الصدفة.

ونشر المخرج سامح عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على فيس بوك صور من كواليس مسلسل صدفة.

 

كواليس مسلسل صدفة
كواليس مسلسل صدفة
كواليس مسلسل صدفة

ونشر المخرج صور لعمل فطار جماعي بالأمس بين أفراد وابطال المسلسل وهو عبارة عن رنجة وفسيخ وبصل في لوكيشن التصوير.

ونبه المخرج خلال منشور له على فيس بوك أن أولي حلقات مسلسل صدفة تأتي اليوم في أول أيام رمضان.

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ومسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج من مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ وهو من ضمن مسلسلات المتحدة في دراما رمضان ٢٠٢٤.


قصة مسلسل صدفة في رمضان ٢٠٢٤ 

وتأتي قصة مسلسل صدفة عبارة عن مجموعة من المراهقين والصغار داخل مدرسة دولية يعملون على إثارة المشكلات وتواجههم تحديات وأزمات تقلب حياة الجميع رأسا على عقب، حتى تقرر مدرسة مادة التاريخ التدخل بطريقتها العفوية وحل المشكلات، بهذه الطريقة تدور قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024 الذي ينطلق خلال ساعات.

وتأتي قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تجسد شخصية فتاة من طبقة شعبية تدرّس مادة التاريخ داخل إحدى المدارس، ويضعها القدر أمام أحد كبار رجال الأعمال ويدعى فؤاد مهران ويجسد دوره خالد الصاوي.

 

قنوات عرض مسلسل صدفة

وتعرض أولي حلقات مسلسل صدفة يعرض على شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة watch it الإلكترونية، من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، سلوى خطاب، رشدي الشامي، عصام السقا، رحاب الجمل، نور إيهاب، سليم الترك.

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