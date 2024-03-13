ملخص الحلقة الثانية من مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تتورط فيى مقتل ابنة خالد الصاوى

أحداث مثيرة ومشوقة بدأت بها الحلقة الثانية من مسلسل صدفة، الذي تلعب بطولته الفنانة ريهام حجاج، عندما اكتشفت "صدفة" الشخصية التي تقدمها ريهام حجاج، بأنها متهمة بمحاولة قتل إحدى طالباتها، تناولت قرصا مسكنا من "ريهام"، مما أدى إلى إعياء شديد.

وتدور الأحداث بمحاولة "طارق" الذي يلعب دوره الفنان عصام السقا، ويقنع أسرة الطالبة بالتنازل عن المحضر.

صدفة تتورط في مقتل ابنة "خالد الصاوي"

فيما تتورط صدفة في مقتل ابنة الفنان خالد الصاوى، بعدما أبلغته بمواعدة ابنته لشاب فيقوم بمراقبة ابنته، ووسط الأحداث المثيرة يكتشف "خالد الصاوي" أن الشخص الذي تواعده ابنته التي تلعب دورها "ميار الغيطي" هو صديقه.

تكتشف الفتاة أن والدها يراقبها، وتحاول الابتعاد عنه مصدومة، إلا إنها سقطت من الطابق الأعلى لتسقط جثة هامدة.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

قنوات عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء