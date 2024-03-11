عاجل| بينها عمل مؤجل.. مسلسلات المتحدة تتصدر ترند «إكس» و«جوجل» فى أول يوم رمضان

تصدّرت مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ترند مؤشرات البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة خاصة منصة «X»، «تويتر» سابقًا منذ بدء عرض الحلقات الأولى اليوم الإثنين على شاشات ووسائط الشركة المختلفة.

مسلسل الحشاشين

وتصدَّر مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز بعد أن شهدت الحلقة الأولى منه أحداثًا مُشوّقة وسردا تاريخيا لفرقة الحشاشين، الجماعة التي تسببت في رعب الأمراء والحكام.

مسلسل الكبير الجزء الثامن

كما تصدَّر مسلسل الجزء الثامن من الكبير أوي ترند (إكس) بعد عرض أولى حلقاته على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجذب مشاهده آلاف الأشخاص من جمهور وعشاق دراما رمضان 2024.

مسلسل صدفة

كما تصدر مسلسل صدفة محركات جوجل بعد ساعات قليلة من عرض أول حلقة له، وتداول الرواد صورًا عديدة للعمل الفني الذي جذب أنظار الجمهور منذُ بدايته.

مسلسل المعلم

وجاء مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ضمن قائمة الترند التي احتلتها مسلسلات المتحدة، معتليًا صدارة المؤشرات البحثية على منصة التغريدات القصيرة "X".

مسلسل حق عرب

وفعل المغردون «هشاتج» يحمل اسم مسلسل حق عرب، ونشر الجمهور عددا من المشاهد التي ظهر خلالها أحمد العوضي، وانهالت التعليقات حول العمل الفني الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل بيت الرفاعي

في السياق، اعتلى مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، صدارة الترند على موقع البحث الشهير "جوجل"، محققًا مشاهدات عالية في أولى حلقاته.

مسلسل سر إلهي

وفعل مغردو "X" وسمًا لمسلسل سر إلهي، مشيدين بالعمل الفني ومسلسلات رمضان 2024 التي تُنتجها الشركة المتحدة وتعرضها عبر شاشاتها التليفزيونية المُختلفة.

مسلسل عتبات البهجة

كما تصدر مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، قائمة الأكثر بحثًا وتداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

على جانب آخر، تصدر مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني ترند منصات البحث المُختلفة رغم عدم مشاركته هذا الموسم، وطالب الجمهور الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية بإنتاج جزء ثان من العمل الفني في الموسم الرمضاني المُقبل.