عمرو الفقى: مسلسلات "المتحدة" ستعرض فى روسيا وماليزيا بعد دبلجتها باللغة الروسية

شدد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الحضور القوي للشركة في الساحة العربية بإنتاجاتها الدرامية الرائدة.

وأضاف الفقي، في حديثه الأخير مع الإعلامية قصواء الخلالي عبر برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، أن هذه الأعمال ستجد طريقها إلى الجمهور في روسيا وماليزيا، حيث سيتم دبلجتها إلى اللغة الروسية.

كما تطرق إلى مسلسلي "الحشاشين" و"جودر"، وهما من الإنتاجات التاريخية الفريدة التي تعكس جودة عالية غير مسبوقة، معربًا عن أمله في أن تلقى هذه الأعمال استحسان المتابعين.

ولفت الفقي الانتباه إلى الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية للدولة، مؤكدًا على التنوع الكبير في الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة، والتي تشمل 20 مسلسلًا، منها 11 مسلسلًا من فئة الـ15 حلقة و9 مسلسلات من فئة الـ30 حلقة، مشيرًا إلى أن الإنتاج الدرامي لهذا الموسم سيكون مصدر فخر للجميع.