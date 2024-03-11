الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الحلقة 1 من مسلسل صدفة| عصام السقا يُعيد حقيبة "صدفة" ويصدمها بطلب الزواج

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

بدأت منذ قليل، الحلقة الأولى من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج،  والذي تدور أحداثه حول معلمة تاريخ تعمل بإحدى المدارس الدولية، وتحدث صدفة تغير مجرى حياتها رأسا على عقب.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل صدفة

 

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، عدة أحداث متتالية حيث تفاجأت صدفة "ريهام حجاج" بعد عودتها من يوم عمل طويل للمنزل، أنها ضيعت حقيبتها، قبل أن يحضر طارق "عصام السقا"، الحقيبة لمنزلها.

وتوقعت ريهام، أن عصام السقا سرق حقيبتها، فأخبرتها أختها "رحاب الجمل" أن طارق تقدم لخطبتها بعد أن أعاد الحقيبة، وطلبت منها أن تجلس معه وتتحدث قبل أن تتخذ قرار القبول أو الرفض.

 

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قصة مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج 

 

وتأتي قصة مسلسل صدفة عبارة عن مجموعة من المراهقين والصغار داخل مدرسة دولية يُثيرون الكثير من الأزمات وتواجههم تحديات تقلب حياة الجميع رأسا على عقب، حتى تقرر مدرسة مادة التاريخ التدخل بطريقتها العفوية لحل مشكلاتهم.

وتأتي قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تجسد شخصية فتاة من طبقة شعبية تدرّس مادة التاريخ داخل إحدى المدارس، ويضعها القدر أمام أحد كبار رجال الأعمال ويدعى فؤاد مهران ويجسد دوره خالد الصاوي.

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قنوات عرض مسلسل صدفة 

مسلسل صدفة يعرض على شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة watch it الإلكترونية، المسلسل من تأليف أيمن سلامة، إخراج المخرج الكبير سامح عبدالعزيز، بطولة الفنانة  ريهام حجاج، خالد الصاوي، سلوى خطاب، رشدي الشامي، عصام السقا، رحاب الجمل، نور إيهاب، سليم الترك ونجبه من نجوم الفن في مصر والوطن العربي ومجموعة مميزة من الوجوه الجديدة.

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