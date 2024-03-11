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حوادث

مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى.. كواليس وفاة والد أميرة كرارة

والد أميرة كرارة
والد أميرة كرارة

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي والذي يعرض على منصة “واتش ات” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  اجتماع الحاج محمود الرفاعي بنجله ياسين فقط ليناقشه ويكشف النقاش واعترض الأخير على تجارة والده في الآثار معللا ان هذا السبب كان وراء رفضه العمل معه ورفضه الأكل في منزل والده وكشفت الأحداث أيضا عن عدم معرفة باقي أبناء الحاج محمود الرفاعي عن تجارة والدهم.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

وعقب ان اشتعل الخلاف بين الحاج محمود الرفاعي و نجله الدكتور ياسين تنتهى الحلقة الأولى بوفاة الحاج محمود الرفاعي والد ياسين.

قصة مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي، في إطار اجتماعي تشويقي حول عائلة المعلم محمود الرفاعى، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير والحب من جميع أهالى نزلة السمان، لكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار، وتدور الأحداث حول صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب "فاروق الرفاعي"، الذي يقوم به الفنان أحمد رزق، تجاه "ياسين الرفاعي" الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل فيضطر الأخير إلى الهروب لإثبات براءته، على مدار 30 حلقة.

أمير كرارة غاضب من سيرة والده في مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى لأمير كرارة

أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى.. كواليس اجتماع الحاج محمود بأفراد عائلنه

بعد قليل.. عرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة على فضائية ON

ويواصل فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة تصوير العمل بالجيزة وتحديدًا منطقة ناهيا، وذلك لاستكمال تصوير مشاهد خارجية ضمن أحداث المسلسل، الذى يضم عددا كبيرا من النجوم والنجمات، ويعرض خلال سباق دراما رمضان 2024.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

"بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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