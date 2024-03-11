أحداث مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأولى.. كواليس اجتماع الحاج محمود بأفراد عائلته

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "بيت الرفاعي" تفاصيل مشوقة، حيث اجتمع الحاج محمود الرفاعي، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم بأفراد عائلته وقال لهم إنه منذ سنوات والده ابتداها من تحت وأنشأ ذلك المنزل وهذه العائلة، مؤكدا أنهم مكملون فى القوانين التى وضعها لتلك العائلة.

أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" الحلقة الأولى

وأضاف الرفاعي أنه لا يوجد إرث أو منازل وجميعهم فى منزل واحد، لافتًا إلى أن الكبير هو من يدير العمل ويعطى كل شخص حقه أول كل شهر.

وتابع ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى أن والده فعل ذلك من أجل أن يكونوا كتفا بكتف، مشيرًا إلى أنه اختاره؛ لأنه الأصلح وكل واحد بياخد حقه.

قصة مسلسل "بيت الرفاعي" رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي، في إطار اجتماعي تشويقي حول عائلة المعلم محمود الرفاعى، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير والحب من جميع أهالى نزلة السمان، لكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار، وتدور الأحداث حول صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب "فاروق الرفاعي"، الذي يقوم به الفنان أحمد رزق، تجاه "ياسين الرفاعي"، الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل؛ فيضطر الأخير إلى الهروب لإثبات براءته، على مدار 30 حلقة.

ويواصل فريق عمل مسلسل "بيت الرفاعي" من بطولة أمير كرارة تصوير العمل بالجيزة وتحديدًا منطقة ناهيا، وذلك لاستكمال تصوير مشاهد خارجية ضمن أحداث المسلسل، الذى يضم عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات، ويعرض خلال سباق دراما رمضان 2024.

أبطال مسلسل "بيت الرفاعي" رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.