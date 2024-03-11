مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة" الحلقة 1

حظى مسلسل بيت الرفاعي على متابعة كبير من قبل الجمهور بحثا عن مواعيد عرضه، وموعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1، وهو ما يرصده “الدستور” خلال السطور التالية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي في تمام الساعة التاسعة مساء، بينما تعاد في تمام الساعة 1:30 صباحا أما الإعادة الثانية تكون في الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض على قناة اون دراما في تمام الساعة حادية عشر مساء، بالاضافة إلى عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.



مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل بيت الرفاعي السابقة



وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة المليئة بالمفاجآت الغير متوقعة، والتي سلطت الضوء على تعريف عائلة الرفاعي، ومهن كل افراد بيت الرفاعي.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الاولى

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة اون في تمام الساعة التاسعة، وعلى قناة اون دراما الساعة الحادية عشر، ويعرض بالتزامن مع منصة واتش إت الإلكترونية.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى تعتمد قصته على الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عالتين أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها وفى نفس الوقت ينقم لمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

المسلسل من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.