الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة" الحلقة 1

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

حظى مسلسل بيت الرفاعي على متابعة كبير من قبل الجمهور بحثا عن مواعيد عرضه، وموعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1، وهو ما يرصده “الدستور” خلال السطور التالية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي في تمام الساعة التاسعة مساء، بينما تعاد في تمام الساعة 1:30 صباحا أما الإعادة الثانية تكون في الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض على قناة اون دراما في تمام الساعة حادية عشر مساء، بالاضافة إلى عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.


مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل بيت الرفاعي السابقة 


وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة المليئة بالمفاجآت الغير متوقعة، والتي سلطت الضوء على تعريف عائلة الرفاعي، ومهن كل افراد بيت الرفاعي.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الاولى

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة اون في تمام الساعة التاسعة، وعلى قناة اون دراما الساعة الحادية عشر، ويعرض بالتزامن مع منصة واتش إت الإلكترونية. 

بعد قليل.. عرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة على فضائية ON

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وشخصيات مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة الحلقة 1

أمير كرارة: «بيت الرفاعى» حبكة درامية مختلفة وملىء بـ«الدراما والساسبنس»

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى تعتمد قصته على الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عالتين أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها وفى نفس الوقت ينقم لمقتل والده.


أبطال مسلسل بيت الرفاعي

المسلسل من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

 

مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي موعد عرض بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي قصة مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل امير كرارة مسلسل امير كرارة أمير كرارة قنوات عرض بيت الرفاعي قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الاولي من بيت الرفاعي بيت الرفاعي الحلقة الاولي بيت الرفاعي الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الاولي من مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

محمود سعد يكشف أسرار مشهد دفن والدته داخل القبر في "كلّم ربنا"

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وشخصيات مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

أمير كرارة: «بيت الرفاعى» حبكة درامية مختلفة وملىء بـ«الدراما والساسبنس»

قنوات ومواعيد عرض برنامج "ع المسرح" فى شهر رمضان

محمد قدرى يكشف فكرة "الحشاشين" فى "الستات ميعرفوش يكدبوا"

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض وإعادة "محارب" على CBC

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض وإعادة "الحشاشين" على DMC

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض وإعادة مسلسل "بيت الرفاعى" على on

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

عامر حسين يعرض على مجلس الجبلاية عقوبة إيقاف شيكابالا

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

20% انخفاضًا فى أسعار اللحوم

المطرية تستعد لـ«مائدة الإفطار المليونية» تحت شعار «اللمة دى كانت وحشانا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها