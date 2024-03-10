محمد قدرى يكشف فكرة "الحشاشين" فى "الستات ميعرفوش يكدبوا"

حلّ الزميل محمد قدري، رئيس قسم الفن بجريدة "الدستور" ضيفًا على حلقة اليوم من برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المعروض على فضائية cbc، ليتحدث عن مسلسلات رمضان 2024 وكواليس تصويرها منها مسلسل الحشاشين الذي يخوض بطولته الفنان كريم عبدالعزيز.

وكشف قدري خلال استضافته بالحلقة عن فكرة الحشاشين قائلًا: "فكرة المسلسل تتحدث عن طائفة الحشاشين وبذرة بداية التطرف وهى طائفة من القرن الـ11 وكانت لهم أفكار متطرفة".

وأضاف أن المسلسل تم تصويره بالكامل في مشاهد خارجية وهذا أمر ليس بالسهل على فريق العمل، إضافة إلى أنه يتسم بصورته الجيدة وجودته العالية وإنتاجه الضخم، وهو ما سيجعله الأكثر متابعه خلال الشهر الكريم.

أبطال مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

الحشاشين يُعرض على قناة DMC، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز

الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.