مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض وإعادة "الحشاشين" على DMC

كشف المخرج بيتر ميمي عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين على dmc ومنصة واتش إت، الذي يخوض بطوولته النجم كريم عبد العزيز، ويخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، والذي ينطلق غدًا الاثنين الموافق 11 مارس.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين على dmc

يعرض “الحشاشين” يوميًا طوال شهر رمضان المقبل وذلك في التاسعة مساءً على DMC، على أن يعرض على منصة WATCH IT فى مصر في السابعة مساءً، ويذاع السابعة مساءً على منصة Yango Play فى دول الخليج، و ١١ مساء على قناة DMC Drama.

أحداث مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

“الحشاشين” مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

“الحشاشين” بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.