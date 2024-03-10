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فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض وإعادة مسلسل "بيت الرفاعي" على on

بيت الرفاعى
بيت الرفاعى

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق أولى حلقات مسلسلات رمضان 2024، مع حلول شهر رمضان المبارك غدا الاثنين الموافق 11 مارس، وينتظر جمهور النجم أمير كرارة عرض مسلسل “بيت الرفاعي” ويبحثون بكثرة عن مواعيد عرض واعادة المسلسل على قناة on.

 

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "بيت الرفاعي" على on

 

وتنطلق الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة قناة on، على أن يعاد في تمام الساعة الواحدة والنص صباحًا، والساعة 9:45 صباحًا في اليوم التالي، كما يعرض على قناة on دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً يوميا.

مسلسلات رمضان 2024

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قصة مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي، في إطار اجتماعي تشويقي حول عائلة المعلم محمود الرفاعى، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير والحب من جميع أهالى نزلة السمان ولكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار، وتدور الأحداث حول صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب «فاروق الرفاعي» الذي يقوم به الفنان أحمد رزق، تجاه «ياسين الرفاعي» الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل فيضطر الأخير إلى الهروب لاثبات براءته، على مدار 30 حلقة.

ويواصل فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة تصوير العمل بالجيزة وتحديدًا منطقة ناهيا، وذلك لاستكمال تصوير مشاهد خارجية ضمن أحداث المسلسل  الذى يضم عدد كبير من النجوم والنجمات، ويعرض خلال سباق دراما رمضان 2024.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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