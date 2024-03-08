الجمعة 08 مارس 2024
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فن

طارق الشناوي: أمير كرارة متعدد الاختيارات ولم يحصر نفسه في أدوار الأكشن فقط

طارق الشناوي
طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن النجم أمير كرارة لا شك إنه استطاع في غضون السنوات العشر الماضية أن يحقق نجاحات متكررة حتى أصبح نجم كبير له قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما أثبته بسبب مشاركته ونجاحاته المتتالية في دراما رمضان منذ 13 عام وأكثر.

وأكد "الشناوي" خلال تصريح خاص لـ "الدستور" أن أمير كرارة بدأ مشواره الفني من الصفر فشارك في عدد من الأعمال التلفزيونية بأدوار صغيرة، ثم أدوار رئيسية ثم أصبح بطلًا، لافتًا انه عندما يظل محافظًا على نجوميته خلال عشر سنوات، فهذا يثبت أنه نجم حقيقي.

ولفت إلى أن نجومية أمير كرارة انتقلت للسينما، مؤكدًا انه امر هام جدًا ونادر، موضحًا: "مش كل نجم تلفزيوني نجم شباك بالسينما، بالعكس، دي قلة قليلة قدرت تجمع بين الحسنيين، فـ أمير خرج من التلفزيون للبطولة السينمائية، بعد ما حققه من نجاح في الدراما، عكس أغلب النجوم الذي لمع صيتهم في السينما وأصبحوا نجوم شباك، وبعد ذلك استغلت نجوميتهم السينمائية في الدراما التلفزيونية، ولكن أمير الوهج حصله في الأساس بالتلفزيون هذه حالات قليلة لا أحد يستطيع فعله بسهولة".

وأضاف "الشناوي" أن أمير كرارة  متعدد الأدوار والاختيارات، ولم يحصر نفسه في أدوار الأكشن فقط، بل نوع في تجسيد شخصيات مختلفة جعلت جمهوره يلقبوه بـ "باشا مصر"، مشيرًا إلى انه هو من قام بقوة دفع لمسلسل "الاختيار" الجزء الأول من خلال تجسيده للشهيد أحمد المنسي، فكان نجاح العمل يؤول إليه، واستمر لثلاثة أجزاء بعد ذلك وحققوا نجاح كبير، ولكن هو صاحب الضربة الأولى أو النجاح الأول، ويظل هو من بدأ سلسلة النجاح بمصداقية شديدة، مؤكدًا أن نجاحاته المتتالية بسبب تطوره من نفسه دائمًا وابتعاده تمامًا عن التكرار والأعمال الضعيفة.

وأضاف ان امير لديه ميزة رائعة بأنه لا يدخل في معارك جانبيه، مردفًا: "أنا لا أتذكر خلال عملي بهذه المهنة أن امير دخل ف معارك جانبية مع أحد، حتى لما بـ يستدرج، بيتعامل بحرفية شديدة ويبتعد تمامًا محافظة على طاقته، وأرى أن محافظة الفنان على طاقته من مهاترات اجتماعية برة الفن جزء كبير منها بيصب في صالحه، وهو مدرك هذا الأمر جيدًا لذلك هو من الفنانين المستمرين".

وأكد أن "كرارة" نجم شباك في السينما، وصاحب إيرادات كبيرة، وبطل لعدد من الأفلام التي حققت مبالغ هائلة سواء في مصر أو خارج مصر، ففيلمه الأخير "البعبع" استطاع أن يغير جلده فيه تمامًا، مما جعله يحقق إيرادات مهمة في مصر، وإيرادات قياسية بالوطن العربي بعكس الأفلام الأخرى، مؤكدًا أنه نجم تسويق وشباك وهي حالات قليلة.

وأضاف أنه يثق في موهبة النجم أمير كرارة المتعدد النغمات الدرامية، مؤكدًا انه يثق بظهوره بشكل مختلف في "بيت الرفاعي"، خاصة وانه ممثل حقيقي ولائق في كل الأدوار بسبب حفاظه على لياقته البدنية، مما يزيد من مصداقيته في أدوار الأكشن، ودخوله في الدور بشكل صحيح، بعكس نجوم الأكشن الذين يرفضون  الضرب ويريدون أن يظهروا قوتهم فقط، لافتًا أن الممثل الحقيقي يتلقى الضربات مثل الشخص الطبيعي، ويضعف احيانا ويظهر بكل العيوب التي يرفضها البعض مما يقل من مصداقيتهم.

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