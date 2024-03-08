رمضان 2024.. ريهام حجاج: "أرقام صدفة على كل سور مدرسة.. هتعرفوا فى رمضان"

حرصت الفنانة ريهام حجاج على إثارة فضول جمهورها لتفاصيل شخصيتها في مسلسل "صدفة"، المقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024، حيث تظهر بشخصية كوميدية ومختلفة.

ونشرت قناة "الحياة" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، والذي ظهرت خلاله ريهام حجاج بشخصية "صدفة".

وعلّقت: "ده مفيش سور مدرسة فيكي يا جمهورية معليهوش رقم ميس صدفة، عاوزين تعرفوا ليه؟، هتعرفوا في رمضان".

ريهام حجاج تكشف تفاصيل مسلسل "صدفة"

وعبّرت "حجاج" عن سعادتها، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، بالعمل رفقة المخرج سامح عبدالعزيز، موضحة: إنه من الشخصيات الجيدة، وقررنا أن نخوض تجربة مختلفة.

ونوهت إلى أن مسلسل "صدفة" اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، موضحة أن دورها يتمثل في الفتاة التي تدعى "صدفة"، وهي مدرسة تاريخ، وخلال المسلسل سوف تتعرض لصدفة تغير مجريات الأمور.

وأكدت أنها سعيدة بالعمل رفقة الفنان الكبير خالد الصاوي، والنجم الواعد عصام السقا، وعدد كبير من النجوم.

وأردفت: "قمت بأدوار شعبي كتير قبل كده، وبقالي كتير ماعملتش ده، والمسلسل مختلف، به قصة ودراما، ويرسم الابتسامة على الوجوه".

قصة مسلسل "صدفة" رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ التي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين، وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال مسلسل "صدفة" رمضان 2024

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة فانتدج وإشراف عام خالد حجاج.