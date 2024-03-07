رمضان 2024.. الخريطة الكاملة للبرامج الإذاعية الحصرية على راديو النيل

أعلنت شبكة راديو النيل خريطة برامج ومسلسلات رمضان 2024 عبر إذاعة راديو النيل التي تضم باقة كبيرة ومنوعة طوال شهر رمضان المبارك المقبل.

وتقدم الاذاعية أميرة نور برنامج “شهريار زمانه” والذي يبث الساعة الثانية عشر والنصف مساء يوميا.

أما الكاتبة والاذاعية شافكي المنيري تقدم برنامج “كان عمري 20”، طوال شهر رمضان الكريم.

يليه برنامج “القرآن.. أسرار وأنوار” والذي يقدمه الشيخ خالد الجندي، في تمام الساعة 12: 45 مساء.

اما الاذاعية لينا صالح فتقدم برنامج “زق معايا اليوم” والذي يبث الساعة الواحدة ظهرا يوميا طوال الشهر الكريم.

وتقدم الاذاعية هبة عبد الفتاح برنامج “علمني” أبي، في تمام الساعة 5:40 يوميا.

وحرص الاعلامي شريف مدكور على المشاركة في خريطة برامج شعبي إفن إم على راديو النيل ببرنامج “مطبخ شريف” الساعة الواحدة والنصف مساء.

ويقدم الاذاعي امجد الشرقاوي برنامج “جوانيات” في تمام الساعة 4:45 مساء يوميا طوال الشهر الكريم.

وتذيع محطة راديو شعبي أف إم برنامج “المسحراتي” يوميا الساعة الثانية صباحا، مع المنشد عبد الرحمن بلالة.

اما الاذاعي محمد بكر فيقدم برنامج “ع الأبواب” في تمام الساعة الواحدة ظهرا طوال الشهر الكريم.

ويذاع البرنامج الديني حديث الشيخ الأزهر" من تقديم الشيخ احمد الطيب في تمام الساعة 5:45 طوال الشعر الكريم.

ويقدم الاذاعي خالد عليش برنامج “الخدعة” في الساعة الثانية والنصف مساء يوميا.

اما سالي عبد السلام فتقدم برنامج “مش طالبة” الساعة 4:45 مساء يوميا.

ويشارك الفنان أكرم حسني في المسلسلات الاذاعية بمسلسل “زكريا ابو ندا” يوميا طوال الشهر الكريم

ويقدم الفنان هشام ماجد والفنانة نور قدري مسلسل “شاكر مش فاكر” وهو مسلسل كوميدي اجتماعي.

اما الفنان محمد هنيدي والفنانة شيري عادل فيقدمان مسلسل “ابويا شقيقي” طوال الشهر الكؤيم.