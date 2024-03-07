الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

صبا مبارك فى صراع نفسى فى الحلقة الأخيرة من "بين السطور"

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل بين السطور مواجهة حاسمة بين المبادئ والمشاعر، التي تختبرها صبا مبارك من خلال شخصية هند سالم، حيث تجد نفسها في صراع داخلي بين واجبها الأخلاقي وحبها العميق لزوجها.

أحداث الحلقة الأخيرة من “بين السطور”

تتناول الحلقة الأخيرة أحداثًا مشوقة ومثيرة، حيث تكتشف هند سالم الحقيقة المرة وراء زوجها حاتم، ويتبين لها أن الرجل الذي أحبته وسعت للحفاظ على علاقتها به هو في الحقيقة قاتل مجرم، قد كان سببًا في معاناتها طيلة هذا الوقت.

ظهر محمود وهو الفنان وليد فواز ضمن أحداث الحلقة 30 من مسلسل بين السطور يعترف على نفسه بقتل جيمي أندرسون، ليحمي هند سالم وهي الفنانة صبا مبارك من السجن بعد أن أصبحت المشتبه فيها الأولى.

وتنهار هند سالم من الصدمة وتنفعل على زوجها حاتم وهو الفنان أحمد فهمي، بعدما اكتشفت أنه القاتل وبالفعل اعترف لها بما حدث يوم الحادث.

تتعمق الأحداث في صراع داخلي لهند، حيث تجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرار حاسم هل تبلغ عن زوجها القاتل وتقدمه للعدالة، أم تبقى معه وتحاول حمايته رغم كل الظروف الصعبة التي تواجههما.

من خلال هند سالم، نجحت صبا بارك في تجسيد الصراعات الداخلية والمشاعر المتضاربة بطريقة مؤثرة للغاية، حيث تمكنت من التعبير فيها عن الحزن واليأس، في مواجهتها أمام أحمد فهمي ونجحت بشكل ملفت في إيصال التوترات العاطفية والتشويق، الذي جعلنا نتفاعل بشكل عميق مع نهاية أحداث المسلسل.

ابطال وصناع مسلسل بين السطور 

"بين السطور" هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

مسلسل بين السطور هند سالم وليد فواز الحلقة الاخيرة من مسلسل بين السطور صبا مبارك

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