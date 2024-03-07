الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال "لحظة غضب": انتظرونا على watch it

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

حرصت منصة watch it الإلكترونية على الترويج لمسلسل “لحظة غضب” بطولة النجمة صبا مبارك، والمقرر عرضه حصريا عبر المنصة خلال سباق دراما رمضان 2024.

ونشرت منصة “واتش إت” مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جمع أبطال مسلسل لحظة غضب كنوع من الترويج للعمل من داخل “لوكيشن” التصوير، قائلين: “انتظرونا في رمضان حصريا على واتش إت”.

ابطال مسلسل لحظة غضب لصبا مبارك

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، وبطولة كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

تفاصيل تعاون محمد شاهين وصبا مبارك في لحظة غضب

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.

وتجسد الفنانة سارة عبد الرحمن في مسلسل “لحظة غضب” شخصية محوّرية وجديدة ومختلفة عن سابق أعمالها التلفزيونية، حيث ستكون شخصية لها علاقة بالدجل والشعوذة وتحاوّل النيّل من صبا مبارك ضمن أحداث العمل الفني، وتربطها العديد من المشاهد مع الفنانة صبا مبارك.

وشاركت سارة عبد الرحمن، في فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

مسلسل لحظة غضب حصريا على واتش إت منصة watch it صبا مبارك رمضان 2024 لحظة غضب

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