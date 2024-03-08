مسلسلات رمضان 2024.. طرح الأغنية الدعائية لـ"المعلم" بصوت عبد الباسط حمودة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأغنية الدعائية لمسلسل “المعلم” الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وأغنية مسلسل “ المعلم ” المطرب الشعبي غناء الفنان عبد الباسط حمودة، الذي يغني تتر المسلسل في رمضان 2024.



وأعلنت قناة الحياة عرضها لمسلسل "المعلم" ضمن السباق الرمضاني المقبل، ونشرت الصفحة الرسمية للقناة عبر فيس بوك بوستر المسلسل وكتبت: "المعلم مصطفى شعبان.. هيقدملنا ملحمة شعبية فريدة من نوعها".

وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى يُعرض مسلسل "المعلم" في موسم رمضان المقبل على شاشة دى إم سى والحياة.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

قصة مسلسل المعلم

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية المعلم، مصطفى شعبان، التي تبدأ مسيرتها بهدوء وطموح لتحقيق مكانة مرموقة داخل سوق السمك بواسطة قارب صيد بسيط، وأظهر ملامح من صفاته مثل المرح أثناء بيع السمك والشهرة بالأخلاق الحميدة، إلى جانب كونه ابن أحد أكبر التجار في السوق، قبل أن يدخل في صراعات مع عدد من شخصيات العمل.

كما كشف البرومو عن أن والد المعلم تعرض للسجن قبل فترة، وهو يحاول معرفة سر يخفيه عمه عن الواقعة، ومن جهة أخرى لديه طفل وزوجة تشعر بالقلق من المشاكل التي قد يتعرض لها، ونستعرض في هذا الألبوم أبرز لقطات برومو مسلسل "المعلم".

يُعرض مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل على شاشة دى إم سى والحياة، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث روجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.