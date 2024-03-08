الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. ليلى علوى: المرأة هى الحياة ومنبع الأمان

ليلى علوي
ليلى علوي

حرصت الفنانة ليلى علوي، على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحل اليوم، وذلك من خلال مشاركة جمهورها صورا جديدة لها على حسابها الرسمي على إنستجرام.

ونشرت "ليلى" الصور ووعلقت عليها موجهه رسالة لكل امرأة قائلة: "المرأة هي الحياة…هي الرحم اللي اتولدت منه كل الإنسانية…هي الأم والأخت والزوجة والحبيبة والصديقة…هي عماد المجتمع اللي منه بتتولد كل الإنجازات والنجاحات والمنبع الحقيقي للأمان… وبقول لكل امرأة في العالم كل سنة وأنت القوية الملهمة لكل اللي حواليكي".

 

 

من جهة أخرى، استأنفت النجمة ليلى علوى تصوير مشاهد فيلمها الجديد جوازة توكسيك هذا الأسبوع بعد فترة من التوقف، حيث كانت قد صورت عددًا من المشاهد الأولى خلال شهر ديسمبر الماضى، والعمل بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

ويجمع فيلم جوازة توكسيك النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة فى السينما بعدما قدما سوياً أفلام "ماما حامل" عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، و"شوجر دادى" عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، مصطفى غريب والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وفيلم "المستريحة".

وتصور ليلى علوى أيضاً فيلم المستريحة بمشاركة بيومى فؤاد، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبة ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.

وعرض للنجمة ليلى علوى مؤخرًا فيلم "مقسوم" يوم 18 يناير الماضى، وشارك في بطولته شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، وتأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

الفنانة ليلى علوي اليوم العالمي للمرأة ليلى علوي انستجرام المرأة هي الحياة المرأة

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