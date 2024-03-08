فى يومها العالمى.. بسمة بوسيل: "تحية لكل امرأة نجحت فى مواجهة مخاوفها"

حرصت الفنانة بسمة بوسيل على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحل اليوم، بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، موجهة رسالة شكر لكل امرأة في العالم.

ونشرت بسمة الصورة وعلقت عليها قائلة: "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أول حاجة كنرسل بزاف ديال الحب لبنات بلادي زوينات اللي فين ما نتلاقاهم ظرافات والزين والآداب تاني حاجة تحية لكل امرأة عربية كتحس بمعاناة وفرحة غيرها بالضبط كانها لنفسها، تحية لكل امرأة قدرت تواجه خوفها وترفض الظلم، كل عام وإحنا أحلى وأقوى وأنجح بإذن الله".

وأعلنت بسمة بوسيل فى أبريل الماضى، انفصالها رسميًا عن زوجها تامر حسنى ووقوع الطلاق بينهما بعد زواج دام 11 عامًا، إذ تزوج الثنائي عام 2012.

وكتبت بسمة عبر خاصية الاستوري: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يا رب".