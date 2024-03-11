الإثنين 11 مارس 2024
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فن

محمود سعد يكشف أسرار مشهد دفن والدته داخل القبر في "كلّم ربنا"

محمود سعد وأحمد الخطيب
محمود سعد وأحمد الخطيب

كشف الإعلامي محمود سعد عن أحد أهم المواقف التي تأثر بها في حياته، وذلك خلال الحلقة الأولي من البرنامج الإذاعي «كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب» على الراديو 9090.

وروى محمود سعد تفاصيل موقف عاشه بنفسه أثناء دفن جثمان والدته بعد وفاتها، وكيف رأى جسدها الكبير وقد أصبح صغيرا جدا داخل القبر وكأنها طفل صغير، حيث قال نصا "شفت أمي كانت عاملة زي علبة الكبريت في التربة على الرغم من حجمها الضخم" مشيرا الي قيامه بشراء اثنين كفن سيدات كونها صاحبة وزن زائد ، مشيرا إلى أنه اعتبر هذه رسالة الله له للاطمئنان عليها بعد وفاتها لتوسيع قبرها عوضا عن ما لاقته في حياتها من متاعب والآم، حيت كانت تعمل نهارا وليلا من اجل تربية أبناءها بعد ترك زوجها لها في سن الشباب بمفردها.

وأوضح انه لا يخشي ربنا ولا بخاف منع بقدر ما يخشي إحراجه اثناء الوقوف أمامه ، لافتا إلى أن والدته توقعت وفاتها بعد شقيقه الذي توفي فجأة،  حيث توفت بعده ب 3 اشهر فقط ورفضت ان تشارك في دفنه وقالت "هروح المقابر مرة واحده" وحصل بالفعل عندما ذهبت بعد بثلاثه شهور لتدفن وتلقي وجه ربها.

وتحدث محمود سعد في البرنامج عن تفاصيل علاقته الخاصة بالمولى عز وجل، وتأثره الشديد بالآية الكريمة «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون».

وتذكر محمود سعد سنوات صباه وشبابه في منطقة باب الخلق وتأثره بالأزهر والحسين والطرق الصوفية وتتلمذه علي يد الشيخ صالح الجعفري شيخ الطريقة الجعفرية بمسجده بالدراسه.

ويتزامن انطلاق الموسم الخامس من برنامج «كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب» مع أول أيام شهر رمضان المبارك 2024.

ويستضيف البرنامج في موسمه الجديد نخبة مميزه جدا من نجوم المجتمع المصري "إعلاميين وكتاب وسياسين ومسئولين وفنانين وقساوسة ودُعاة" أبرزهم امحمود سعد، والروائي إبراهيم عبدالمجيد، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد وغيرهم.

ويُذاع برنامج «كلم ربنا .. مع أحمد الخطيب» على الراديو 9090، في الساعة الخامسة والنصف قبل الإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك.
 

الإعلامي محمود سعد محمود سعد الراديو 9090 أحمد الخطيب البرنامج الإذاعى كلم ربنا

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