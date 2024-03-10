غدًا.. انطلاق الموسم الخامس لبرنامج «كلّم ربنا.. مع أحمد الخطيب» على الراديو 9090

تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك 2024، ينطلق الموسم الخامس من برنامج «كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب» على الراديو 9090.

يستضيف البرنامج في موسمه الجديد نخبة مميزه من نجوم المجتمع المصري «إعلاميين وكتاب وسياسين ومسئولين وفنانين وقساوسة ودُعاة»، أبرزهم الإعلامي محمود سعد والروائي إبراهيم عبدالمجيد والكاتب الصحفي عبدالله السناوي وخالد البلشي نقيب الصحفيين وأسامة كمال والسفيرة نبيلة مكرم عبيد، والفنانين فاروق فلوكس وعلاء مرسي والكابتن أحمد الكأس والكابتن عدلي القيعي والدكتور ماهر صمويل والشيخ رمضان عبدالرازق، وغيرهم.

وحقق برنامج «كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب» على الراديو 9090، نجاحًا كبيرًا في المواسم السابقة، وأشاد به عدد كبير من النقاد والكتاب والإعلاميين والفنانين خاصة أن فكرة البرنامج إنسانية بالدرجة الأولي وليست دينية وتكشف الجوانب الصوفية والروحية في حياة 30 شخصية عامة علي مدار 30 حلقة طوال شهر رمضان.

يحاور الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة ضيوفه على مدار حلقات البرنامج طوال شهر رمضان، حول مواقف وقصص فارقة لهم في حياتهم، ويتعرف منهم على تفاصيل الشدائد التي لجأوا فيها إلى الله، يناجونه فيها وقت الأزمات العاصفة والحوار المباشر مع المولي عز وجل في أكثر اللحظات شفافية في حياتهم.

ويُذاع برنامج «كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب» على الراديو 9090، في الساعة الخامسة والنصف مساءً قبل الإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك.