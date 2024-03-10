الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قنوات ومواعيد عرض برنامج "ع المسرح" فى شهر رمضان

برنامج “ع المسرح”
برنامج “ع المسرح”

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلاق برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب خلال شهر رمضان المقرر انطلاقه غدًا، ويرصد "الدستور" قنوات ومواعيد عرض برنامج "ع المسرح" تقديم منى عبد الوهاب في رمضان.

قنوات ومواعيد عرض برنامج "ع المسرح" تقديم منى عبد الوهاب

وتنطلق أولى حلقات برنامج “ع المسرح” غدًا الاثنين الموافق 11 مارس، والأول من شهر رمضان عبر ثلاث قنوات وهم قناة الحياة 6:20 مساء، قناة الأولى المصرية الساعة ٨:١٥ مساء، قناة CBC ١:٣٠ بعد منتصف الليل.

ويقدم القائمون على برنامج  موسم جديد من برنامج "أنا والقناع"، لكن يحمل هذا الموسم اسم "ع المسرح وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، عقب النجاح الكبير الذي حققه برنامج أنا والقناع في موسمه الأول، والذي عرض في رمضان 2023 الماضي.

"ع المسرح " تم انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن المقرر عرض حلقاته خلال موسم رمضان المقبل، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر الإفصاح عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

المتحدة للخدمات الإعلامية ع المسرح شهر رمضان الدستور منى عبد الوهاب رمضان

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