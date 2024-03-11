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فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة الحلقة 1

بيت الرفاعى
بيت الرفاعى

يُشارك النجم أمير كرارة في سباق دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل “بيت الرفاعي” المقرر عرضه عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 1

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعى حول صراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم.

وكشف البرومو عن عالتين أبناء عمومة لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت، ويتورط “كرارة” في قضية يُصبح مطاردً بسببها وفى نفس الوقت ينتقم لمقتل والده.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية

يعرض مسلسل بيت الرفاعي ومكون من 30 حلقة على قناة ON فى الساعة 9:00 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2

يعرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة علي ON وON Drama، كما سيتوفر المسلسل على منصة watch it.

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتعتمد قصته على تعرض الفنان أمير كرارة خلال مسلسل بيت الرفاعي للصراعات كبير بين عائلة بيت الرفاعي، والذي يتسبب في صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب "فاروق الرفاعي" احمد رزق تجاه "ياسين الرفاعي" أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل فيضطر الأخير على الهروب لاثبات براءته.

وتجسد الفنانة ميرنا جميل مجسدة دور كوافيرة تقع في غرامة على الرغم أنه متزوج من الفنانة إيناس كامل، وبينما تظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقته، ويكون كرارة على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك فى مسلسل بيت الرفاعي عدد من الفنانين من  بطولة الفنان أمير كرارة، حمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخي، عايدة رياض، إيناس كامل، ميرنا جميل، ملك قورة، تامر نبيل، محمد لطفي، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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