مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأولى

ينافس النجم أمير كرارة في سباق دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل بيت الرفاعي المقرر عرضه عبر أحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024 المقبل.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

ولاقى البرومو نجاحًا كبيرًا بعد عرضه إذ يجسد النجم أمير كرارة دور مختلف، إذ تنطلق الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة قناة On.

ينتمي مسلسل بيت الرفاعي للدراما الشعبية، حيث يجسد أمير كرارة دور المعلم محمود الرفاعى، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير والحب من جميع أهالى نزلة السمان ولكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار، وتدور الأحداث حول صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب «فاروق الرفاعي» الذي يقوم به الفنان أحمد رزق، تجاه «ياسين الرفاعي» الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة ابن عمه.

على أن يعاد في تمام الساعة الواحدة والنص صباحًا، والساعة 9:45 صباحًا في اليوم التالي، كما يعرض على قناة on دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً يوميًا.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل بيت الرفاعي

ومن المقرر أن تنطلق الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة في تمام الساعة التاسعة مساء على شاشة قناة on، على أن يعاد في تمام الساعة الواحدة والنص صباحًا، والساعة 9:45 صباحًا في اليوم التالي، كما يعرض على قناة on دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً يوميا.