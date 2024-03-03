نادي النيابة الإدارية يختتم فعاليات برنامج تدريب المدربين المحترفين

اختتم نادي مستشاري النيابة الإدارية فعاليات البرنامج الدولي الاحترافي الدبلومة المهنية في تدريب المدربين المحترفين (المرحلة المتقدمة) Qualified Professional Trainer (QPT).

يأتي ذلك في ضوء خطة اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار معتز الهلالي عضو مجلس إدارة النادي، والهادفة إلى تنمية القدرات الذاتية وصقل خبرات مستشارى النيابة الإدارية مهاراتهم المكتسبة، وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في المجالات.

واختتمت اليوم فعاليات البرنامج الدولى الاحترافى الدبلومة المهنية فى تدريب المدربين المحترفين ( المرحلة المتقدمة ) " Qualified Professional Trainer (QPT)"ب التطبيق على القطاع القضائى وذلك بنظام الساعات المعتمدة وفقًا لقواعد الاعتماد الدولى والجودة ISO.

فيما صرح المستشار عبدالرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، بأن البرنامج يأتي ضمن المستهدف العلمي السنوي لمستشاري النيابة الإدارية.

وقد جاء تنفيذ برنامج الدبلومة بالتعاون بين اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية وبالشراكة مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ( جهة الاعتماد المحلى ) وأكاديمية CTC وأكاديمية جولى لندن – بالمملكة المتحدة ( جهة الاعتماد الدولى ).

وقد أوضح المستشار معتز الهلالى – رئيس اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية بأن البرنامج التدريبى للدبلومة جاء على مدار ست أسابيع للعمل على تعزيز القدرات الفردية لدى المتدربين على العمل الجماعى وتنمية مهارات الاتصال والتواصل الفعال والتعامل مع كافة أنماط الشخصيات كما يعزز القدرات الجماعية والقيادية والتعامل مع كافة المستجدات والتطورات فى بيئة العمل وبالأخص بيئة العمل القضائى، فضلًا عن إعداد كوادر بشرية قادرة على القيام بعملية التدريب كاملة بداية من مفهوم التدريب وإعداد الحقائب التدريبية المختلفة وصولًا إلى صقل المهارات الفردية لتنفيذ ذلك وفقًا لنماذج الاعتماد الدولى والمحلى.

وأضاف "الهلالى" أنه قد شارك بالبرنامج 26 من قضاة النيابة الإدارية، وقد حضر الحفل الختامي الدكتورة رحاب فراج - مدير عام تطوير القدرات البشرية والتدريب بالمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والدكتورة إيمان وليم - المدير التنفيذى لمركز CTC والمهندس انطونيوس ميخائيل – المدير الإقليمى لأكاديمية جولى لندن بالمملكة المتحدة.

وعلى هامش الاحتفالية، تم توقيع بروتوكول بين نادى مستشارى النيابة الإدارية - اللجنة العلمية والثقافية – وبين مؤسسة جولى أكاديمى لندن بالمملكة المتحدة بتمثيل المدير الإقليمى بالشرق الأوسط المهندس انطونيوس ميخائيل، حيث تم منح اللجنة العلمية والثقافية بنادى مستشارى النيابة الإدارية درع الشراكة بوصفها جهة معتمدة فى الاعتماد الدولى للتدريب وفقًا لمعايير الجودة الدولية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الخطة السنوية للتدريب القضائي والمعتمدة باللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية.