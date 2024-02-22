رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد ختام فعَّاليات دورة "آليات التحقيق والتصرف"

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، ختام فعَّاليات دورة تدريبية حول (آليات التحقيق والتصرف) والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، بمحافظة المنوفية خلال يومي 21 و 22 فبراير الجاري.

واستهلت فعّاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعرب عن استمرار المركز في تنفيذ رؤية وتوجيهاته نحو دعم وتعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في جميع المناحي الفنية والقضائية، خاصة ما يتعلق منها بآليات التحقيق والتصرف من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتوضيح كل ما هو جديد في التعليمات القضائية، وكذلك الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف، لصقل قدرات السادة الأعضاء بكل ما هو مستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.

وتَوَجَهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بالشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وشَدَّدَ على المشاركين، أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهاراتهم وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، مؤكدًا أنه وجه مركز التدريب القضائي بضرورة أن يشمل نشاط المركز استهداف جميع النيابات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن كافة الدرجات، مع تغطية مختلف المجالات القضائية والقانونية والثقافية.

جدير بالذكر أن تلك الدورة التدريبية قد تناولت عددًا من الموضوعات حول "الجديد في التعليمات القضائية" "وبعض التطبيقات من القضايا العملية ""والإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف ".

وألقى المحاضرات نخبة من المستشارين شملت كل من: “المستشار الدكتور محمد الحسيني نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد عبد الهادي نائب رئيس الهيئة، والمستشار سعد خليل نائب رئيس الهيئة، والمستشار عمرو علام نائب رئيس الهيئة، والمستشار عصام أبو الروس الوكيل العام”.

وفي الختام، سلم المستشار حافظ عباس-رئيس هيئة النيابة الإدارية، شهادات اجتياز الدورة التدريبية للأعضاء المشاركين.

يأتي ذلك استمرارًا للنهج الذي تتبعه النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية، لدى أعضاء النيابة الإدارية،